В Киеве суд наказал мужчину, который до смерти избил товарища

Злоумышленник кулаками и ногами нанес несколько ударов в живот и грудь потерпевшему.

В Киеве перед судом предстал мужчина, который до смерти избил товарища в Шевченковском районе города. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

Событие произошло в марте 2022 года в доме на переулке Михайловском.

Правоохранители установили, что злоумышленник, находясь в бойлерном помещении дома, поругался со своим знакомым. На почве внезапного конфликта фигурант нанес несколько ударов кулаками и ногами оппоненту в живот и грудь. В результате полученных травм потерпевший скончался.

За совершение данного преступления был задержан житель Киевщины, 1988 года рождения. В ходе досудебного расследования подозреваемый находился под стражей.

Приговором Шевченковского районного суда Киева правонарушитель признан виновным в совершении преступления и назначено наказание в виде семи лет лишения свободы.

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