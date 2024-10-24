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У Києві суд покарав чоловіка, який до смерті побив товариша

12:59, 24 жовтня 2024
Зловмисник кулаками та ногами завдав декілька ударів в живіт та груди потерпілому.
У Києві суд покарав чоловіка, який до смерті побив товариша
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У Києві перед судом постав чоловік, який до смерті побив товариша у Шевченківському районі міста. Про це повідомила пресслужба столичної поліції.

Подія трапилась у березні 2022 року в будинку на провулку Михайлівському.

Правоохоронці встановили, що зловмисник, перебуваючи у бойлерному приміщенні будинку, посварився зі своїм знайомим. На ґрунті раптового конфлікту фігурант завдав декілька ударів кулаками та ногами опоненту в живіт та груди. Внаслідок отриманих травм потерпілий помер.

За скоєння даного злочину затримали жителя Київщини, 1988 року народження. На час досудового розслідування підозрюваний перебував під вартою.

Вироком Шевченківського районного суду Києва правопорушника визнано винним у вчиненні злочину та призначено покарання у вигляді семи років позбавлення волі.

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