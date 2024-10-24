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В Перми две женщины подожгли офис «Единой россии» – видео

21:42, 24 октября 2024
В российском Перми сгорело 40 квадратных метров офиса «Единой россии».
В Перми две женщины подожгли офис «Единой россии» – видео
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В Перми две женщины подожгли региональный офис партии «Единая россия» в ночь на 24 октября.

Как пишут российские Телеграмм-каналы, женщины попали на камеры видеонаблюдения, держа в руках семь бутылок с зажигательной смесью, что соответствовало количеству окон в офисе. Они разбили окна и бросили внутрь два «коктейля Молотова». Одна из поджигательниц загорелась, но ее успела потушить другая. Женщины снимали свой поступок на видео.

На данный момент личности подозреваемых не установлены, они не задержаны. Представитель пермской «Единой россии» Вячеслав Григорьев сообщил, что в тот же день из офиса партии отправляли гуманитарный груз весом три тонны в поддержку войны в Украине. В партии считают, что поджог является актом мести за поддержку военных действий.

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