Народного депутата Ирину Кормышкину взял на поруки глава фракции

За нардепа поручились Давид Арахамия и Виталий Ким.

Источник фото: gordonua.com

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Народного депутата от фракции «Слуга Народа» Ирину Кормышкину (ранее Аллахвердиеву) отпустили на поруки.

«ВАКС применил к действующему народному депутату меру пресечения в виде личного поручительства. Поручителями стали нардеп Давид Арахамия и председатель Николаевской ОГА Виталий Ким», - пишет Transparency International Ukraine.

Кроме того, на нардепа возложили ряд обязанностей, в частности - сдать загранпаспорта.

Как ранее писала « Судебно-юридическая газета», НАБУ и САП 17 октября сообщили о подозрении в незаконном обогащении действующему народному депутату Украины.

Ранее СМИ сообщали, что Высший антикоррупционный суд обязал Генпрокурора открыть уголовное производство в отношении возможного незаконного обогащения нардепа от «Слуги народа» Ирины Аллахвердиевой.

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