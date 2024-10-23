Народного депутата Ирину Кормышкину взял на поруки глава фракции

Народного депутата от фракции «Слуга Народа» Ирину Кормышкину (ранее Аллахвердиеву) отпустили на поруки.
«ВАКС применил к действующему народному депутату меру пресечения в виде личного поручительства. Поручителями стали нардеп Давид Арахамия и председатель Николаевской ОГА Виталий Ким», - пишет Transparency International Ukraine.
Кроме того, на нардепа возложили ряд обязанностей, в частности - сдать загранпаспорта.
Как ранее писала « Судебно-юридическая газета», НАБУ и САП 17 октября сообщили о подозрении в незаконном обогащении действующему народному депутату Украины.
Ранее СМИ сообщали, что Высший антикоррупционный суд обязал Генпрокурора открыть уголовное производство в отношении возможного незаконного обогащения нардепа от «Слуги народа» Ирины Аллахвердиевой.
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