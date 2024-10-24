У США суд дозволив суддям та персоналу використовувати ШІ у своїй роботі, але є низка обмежень

Верховний суд Делавера встановив правила використання ШІ для суддів та персоналу.

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Верховний суд Делавера заявив, що судді та інші судові посадові особи штату можуть використати штучний інтелект у своїй роботі, але є обмеження на те, коли і як вони можуть використати цю технологію, пише Reuters.

Відповідно до тимчасової політики, судові посадові особи та співробітники суду повинні «дотримуватися обережності», якщо вони використовують генеративні інструменти ШІ, та нести відповідальність за точність свого робочого продукту. Будь-які продукти ШІ, які вони використовують для виконання службових обов'язків, мають бути схвалені адміністративним підрозділом суду.

У політиці йдеться про те, що перед використанням інструментів користувачі повинні пройти навчання і не можуть «делегувати свою функцію прийняття рішень» генеративному ШІ.

«Ми вважаємо, що ця тимчасова політика надає нашим суддям та співробітникам необхідні та належні запобіжні заходи», — заявила суддя Верховного суду штату Делавер Карен Валіхура.

Валіхура є співголовою Комісії з права та технологій Делавера, судової гілки, яка зосереджена на вирішенні питань розвитку технологій. У заяві суду йдеться, що нова політика буде короткостроковою через те, що технології генеративного штучного інтелекту швидко розвиваються.

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