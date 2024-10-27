У Верховному суді Джорджії оцінять ризики та переваги використання ШІ

Суд створив комітет, який оцінить оцінити ризики та переваги, пов'язані з використанням генеративного ШІ у судах.

Фото: techstartups.com

Верховний суд штату Джорджія створив комітет із 16 осіб для вивчення використання генеративного штучного інтелекту у судовій системі у партнерстві з Національним центром державних судів, пише Law360.

Комітет повинен оцінити ризики та переваги, пов'язані з використанням генеративного ШІ в судах, та дати рекомендації щодо підтримки суспільної довіри та впевненості у міру зростання використання ШІ.

Суддя Ендрю А. Пінсон, який є головою комітету, сказав у своїй заяві, що, незважаючи на велику кількість дискусій про ШІ, багато переваг і ризиків, пов'язаних з ШІ, невідомі.

«Ми сподіваємося, що робота цього комітету навчатиме і спрямовуватиме судову систему, поки ми досліджуємо цю нову технологію», — сказав він.

Члени Комітету представляють ключових гравців у судовій системі, включаючи суддів, клерків, прокурорів та державних захисників.

Раніше у США суд дозволив суддям та персоналу використовувати ШІ у своїй роботі, але є низка обмежень.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.