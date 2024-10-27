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У Верховному суді Джорджії оцінять ризики та переваги використання ШІ

18:06, 27 жовтня 2024
Суд створив комітет, який оцінить оцінити ризики та переваги, пов'язані з використанням генеративного ШІ у судах.
У Верховному суді Джорджії оцінять ризики та переваги використання ШІ
Фото: techstartups.com
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Верховний суд штату Джорджія створив комітет із 16 осіб для вивчення використання генеративного штучного інтелекту у судовій системі у партнерстві з Національним центром державних судів, пише Law360.

Комітет повинен оцінити ризики та переваги, пов'язані з використанням генеративного ШІ в судах, та дати рекомендації щодо підтримки суспільної довіри та впевненості у міру зростання використання ШІ.

Суддя Ендрю А. Пінсон, який є головою комітету, сказав у своїй заяві, що, незважаючи на велику кількість дискусій про ШІ, багато переваг і ризиків, пов'язаних з ШІ, невідомі.

«Ми сподіваємося, що робота цього комітету навчатиме і спрямовуватиме судову систему, поки ми досліджуємо цю нову технологію», — сказав він.

Члени Комітету представляють ключових гравців у судовій системі, включаючи суддів, клерків, прокурорів та державних захисників.

Раніше у США суд дозволив суддям та персоналу використовувати ШІ у своїй роботі, але є низка обмежень.

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суд США штучний інтелект

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