Очільник NASA закликав розслідувати можливі контакти Ілона Маска з путіним

Справа в тому, що Маск має доступ до певної секретної інформації.

Колаж - УП

Очільник американського космічного агентства NASA Білл Нельсон закликав розслідувати інформацію журналістів, що засновник SpaceX Ілон Маск та путін підтримують регулярні контакти з кінця 2022 року. Про це повідомляє CNN.

«Я не знаю, чи правдива ця історія. Я вважаю, що це слід дослідити. Якщо історія про те, що між Ілоном Маском і путіном відбулися численні розмови, правдива — то я думаю, що це викличе занепокоєння, особливо для NASA, для Міністерства оборони, для деяких розвідувальних агенцій», — сказав він.

Справа в тому, що Маск налагодив глибокі ділові зв’язки з американськими військовими та розвідувальними службами. Його компанія SpaceX, яка керує сервісом Starlink, виграла секретний контракт на 1,8 мільярда доларів у 2021 році та є основним ракетоносієм для Пентагону та NASA. Тож у Маска є дозвіл на доступ до певної секретної інформації.

Раніше видання Wall Street Journal із посиланням на джерела повідомляло, що Маск із 2022 року регулярно спілкується з путіним, зокрема на особисті теми.

путін начебто навіть просив в Маска не активувати його термінали супутникового зв'язку Starlink над Тайванем. У такий спосіб він хотів зробити послугу китайському лідерові Сі Цзіньпіну.

WSJ також зазначає, що про контакти Маска з кремлем, схоже, не знають в американському уряді. Сам же бізнесмен раніше казав, що його компанії «зробили для підриву росії більше, ніж будь-хто інший».

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