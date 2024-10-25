Ілон Маск з 2022 року регулярно спілкується з путіним і російськими посадовцями, – WSJ

Маск мав більше контактів із путіним, ніж заявляв – WSJ про секретні розмови.

Джерело фото: iPress.ua

Американський бізнесмен Ілон Маск із 2022 року неодноразово спілкувався з російським диктатором володимиром путіним на особисті теми. Раніше він заявляв, що мав лише одну розмову з очільником кремля. Про це пише Wall Street Journal із посиланням на нинішніх і колишніх посадовців США, Європи та росії.

Джерела повідомляють, що під час цих розмов обговорювалися особисті питання, бізнесові справи та геополітична ситуація. Маск також контактував із високопоставленими російськими посадовцями, зокрема Сергієм Кирієнком, першим заступником глави адміністрації путіна. ЗМІ стверджують, що путін навіть просив Маска обмежити роботу його супутникової мережі Starlink над Тайванем, аби зробити послугу китайському лідеру Сі Цзіньпіну.

Як зазначає WSJ, Маск завдяки своїм діловим контактам має доступ до конфіденційної інформації США, зокрема через SpaceX, яка є основним постачальником ракет для Пентагону і NASA. У 2021 році компанія отримала секретний контракт на суму 1,8 мільярда доларів.

Контакти Маска з кремлем, як повідомляється, залишаються невідомими для уряду США. Речник путіна дмитро пєсков та сам Маск раніше заперечували регулярне спілкування, стверджуючи, що вони обговорювали лише космічні технології один раз у 2021 році.

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