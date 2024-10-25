Екстрений номер 112 запрацював уже у центральних та східних регіонах України

На черзі створення центру в Одесі — тоді екстрений номер 112 буде доступний по всій країні.

Як повідомив Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, Служба 112 розширилася на центральні та східні регіони України. На черзі створення центру 112 в Одесі — після цього екстрений номер 112 буде доступний по всій країні.

Третій комунікаційний центр у вересні розпочав роботу у Дніпрі, два попередні працюють у Києві та Львові.

У МВС зауважують, що за цей час у Дніпрі оператори прийняли майже 200 000 дзвінків, з яких 40 000 потребували екстреного реагування. Це виклики щодо ворожих ударів, злочини та ДТП, домашнє насильство, про яке до Служби повідомляли, зокрема, діти.

У центрі працюють понад 70 операторів — цілодобово приймають екстрені дзвінки із Дніпропетровської, Запорізької, Харківської, Полтавської, Сумської, Донецької та Луганської областей.

Операторами Служби 112 у Дніпрі стали 7 захисників, які отримали поранення на фронті. Наймолодшому з них 21 рік.

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