Адвокатку Тетяну Монтян позбавили права на зайняття адвокатською діяльністю в Україні

За скаргою ОГП Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Житомирської області позбавила адвокатку права на заняття адвокатською діяльністю.

Джерело фото: Уніан

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Житомирської області позбавила адвокатку Тетяну Монтян права на заняття адвокатською діяльністю. Про це повідомили у Офісі Генерального прокурора.

Хоча правоохоронці і не розкривають імені адвокатки, але опублікували відредаговане фото Тетяни Монтян.

У березні 2023 року прокурори скерували до суду стосовно неї обвинувальний акт. Як пишуть у ОГП, вона обвинувачується у здійсненні публічних закликів до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу України, захоплення державної влади України, зміни меж території та державного кордону України, публічному запереченні здійснення збройної агресії рф проти України, а також виправдуванні війни (ст. 109, ст. 110, ст. 111-1, ст. 436-2 КК України).

За даними слідства, вона після початку повномасштабного вторгнення рф на територію України, з березня 2022 року на пропагандистських каналах систематично публічно висловлювалася щодо суспільно-політичної ситуації в Україні, зокрема, ідеологічно обґрунтовуючи існування самопроголошених республік, вона виправдовувала збройну агресію рф.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.