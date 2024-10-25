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Справу Монголії, яка не заарештувала путіна за ордером МКС, передають до Асамблеї держав-учасниць Суду

09:06, 25 жовтня 2024
Палата попереднього провадження Міжнародного кримінального суду визнала, що Монголія не виконала прохання Суду у питанні співпраці, всупереч положенням Римського статуту.
Справу Монголії, яка не заарештувала путіна за ордером МКС, передають до Асамблеї держав-учасниць Суду
Джерело фото: Depositphotos
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Палата попереднього провадження II Міжнародного кримінального суду дійшла висновку, що Монголія не співпрацювала щодо арешту та видачі путіна за ордером МКС. Питання щодо цього передали до Асамблеї держав-учасниць.

Зазначається, що держави-учасниці та ті, хто визнає юрисдикцію Суду, зобов’язані затримати та видавати осіб, які підпадають під ордер МКС, незалежно від офіційної посади чи громадянства. Відповідно до статті 86 Римського статуту всі держави-учасниці повинні повністю співпрацювати з Судом для підтримки його мандату.

«Сьогодні, 24 жовтня 2024 року, Палата попереднього провадження Міжнародного кримінального суду (МКС) визнала, що Монголія, не затримавши путіна, коли він перебував на її території, і не передавши його Суду, не виконала прохання Суду у питанні співпраці, всупереч положенням Римського статуту, тим самим перешкоджаючи Суду виконувати свої функції та повноваження відповідно до статті 87(7) Статуту. З огляду на серйозність відмови Монголії співпрацювати з Судом, Палата визнала за необхідне передати справу до Асамблеї держав-учасниць», - пише Укрінформ із посиланням на пресреліз.

Як писала «Судово-юридична газета», Міністерство закордонних справ України оголосило демарш монгольській стороні в ході зустрічі з Генеральною директоркою департаменту Європи та Африки МЗС Монголії Ганхуурай Баттунгалаг, яка прибула до Києва з Улан-Батора на виклик української сторони.

Раніше у МКС заявили, що те, що Україна ще не учасник Римського статуту, не впливає на розслідування.

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Міжнародний кримінальний суд

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