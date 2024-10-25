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Безпілотники вночі двома хвилями атакували Київ — КМВА

08:48, 25 жовтня 2024
Внаслідок сьогоднішньої нічної повітряної атаки в столиці зафіксовано падіння уламків дронів.
Безпілотники вночі двома хвилями атакували Київ — КМВА
Ілюстративне зображення: Getty Images
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Вночі з 24 на 25 жовтня ворог двома великими хвилями атакував Київ безпілотними літальними апаратами. Сумарно нічні тривоги тривали приблизно 4 години. Внаслідок падіння уламків зафіксовано загорання на відкритій території дерев та трави у Дарницькому районі. Інформації щодо потерпілих не надходило. Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

«Вже пʼятнадцята повітряна атака на Київ за 25 днів жовтня!  І знову ворог – російська федерація –  застосував виключно безпілотні літальні апарати. Вони були запущені з території курської області та краснодарського краю», – повідомили у КМВА.

За інформацією військової адміністрації, було знешкоджено до півтора десятка дронів ворога, що загрожували столиці. Більш детальну інформацію згодом вкажуть Повітряні Сили.

«Внаслідок сьогоднішньої нічної повітряної атаки в столиці зафіксовано падіння уламків. Зокрема, в Дарницькому районі міста уламки збитих ворожих дронів призвели до загорання на відкритій території дерев та трави. Пожежу оперативно ліквідовано», - відмітили у КМВА та зауважили, що дані оперативного зведення уточнюються.

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Київ війна

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