Беспилотники ночью двумя волнами атаковали Киев – КГВА

В результате сегодняшней ночной воздушной атаки в столице зафиксировано падение обломков дронов.

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В ночь с 24 на 25 октября враг двумя большими волнами атаковал Киев беспилотными летательными аппаратами. Суммарно ночные тревоги продолжались около 4 часов. В результате падения обломков зафиксировано возгорание на открытой территории деревьев и травы в Дарницком районе. Информация о пострадавших не поступала. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

«Уже пятнадцатая воздушная атака на Киев за 25 дней октября! И снова враг – российская федерация – применил исключительно беспилотные летательные аппараты. Они были запущены с территории курской области и краснодарского края», – сообщили в КГВА.

По информации военной администрации, было обезврежено до полутора десятков дронов врага, которые угрожали столице. Более подробную информацию со временем предоставят Воздушные Силы.

«В результате сегодняшней ночной воздушной атаки в столице зафиксировано падение обломков. В частности, в Дарницком районе города обломки сбитых вражеских дронов привели к возгоранию на открытой территории деревьев и травы. Пожар оперативно ликвидирован», - отметили в КГВА и указали, что данные оперативной сводки уточняются.

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