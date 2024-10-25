Практика судов
  1. В Украине
  2. / Общество

В Украине за 4 года закрыли 2114 школ, а первоклассников стало более чем на 122 тысячи меньше

08:30, 25 октября 2024
Наибольшее сокращение испытывают сельские школы, которых сейчас насчитывается 7 439, тогда как в 2020/2021 их было 9 293.
В Украине за 4 года закрыли 2114 школ, а первоклассников стало более чем на 122 тысячи меньше
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В течение 2020-2024 годов 2 114 украинских школ закрыли. Как сообщает Education.ua со ссылкой на данные Института образовательной аналитики, закрылась пятая часть сельских заведений, а в городах количество школ уменьшилось на 5%. В то же время первоклассников за 4 года стало меньше на 31%.

Образовательный портал проанализировал, что в 2020/2021 учебном году в Украине работали 14 815 школ, а в 2023/2024 их осталось 12 701. Таким образом, за 4 года закрылось 2 114 школ, то есть 14%.

Наибольшее сокращение наблюдается в сельских школах. Если в 2020/2021 учебном году в селах было 9293 заведения, то в 2023/2024 их осталось только 7 439, что говорит о потере почти 2 000 школ. За 4 года количество сельских школ сократилось на 20%.

В то же время в городах аналогичная тенденция является менее интенсивной: в течение 4 лет закрыли 260 школ – 5%.

Несмотря на значительные потери школьной материально-технической базы, основная причина закрытия школ — уменьшение количества учеников. Как свидетельствуют данные исследования образовательного портала Education.ua, только в 2024 году в школы пошло на 14% первоклассников меньше, чем в прошлом.

«Из-за уменьшения количества учеников как вследствие демографических проблем, так и из-за вынужденной миграции из-за войны семей с детьми, многие школы остаются без учеников. Это заставляет основателей закрывать малокомплектные школы, содержать которые становится финансово тяжело для местных общин», – объясняют на портале.

Напомним, что в Украине для учеников начальных классов ввели бесплатное питание.

Также в КГГА назвали дату, когда начнутся осенние каникулы в школах Киева.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

дети обучение

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Выводы о состоянии здоровья из гражданских медучреждений будут через минуту попадать в Минобороны – подготовлена цифровизация ВВК

Медицинское заключение гражданского учреждения здравоохранения относительно военнообязанного в цифровом формате через несколько минут попадет в систему Минобороны – Катерина Черногоренко объяснила суть цифровизации ВВК.

На фоне подготовки правительством пенсионной реформы Счетная палата заявила, что судебные решения по пенсионным делам «нагружают бюджет»

В Счетной палате заявили, что выплаты по решениям судов пенсионерам, которые были военнослужащими силовых структур и лицам, проживающим в радиоактивно загрязненной местности, привели к дополнительной нагрузке Пенсионного фонда в 66,5 млрд грн.

В Конституционный Суд претендуют кандидаты с вопросами к добродетели и связям с подсанкционными компаниями – СМИ

К кандидатам в КСУ Роману Голобутовскому и Николаю Войнаривскому есть вопросы относительно добродетели и связей с подсанкционными компаниями – СМИ.

Обнародован Порядок проведения тестирования на когнитивные способности для конкурсов в апелляционные суды и ВАКС – подробности

При сдаче IQ – теста запрещено пользоваться ручкой или бумагой, а вопросы можно пропускать, не давая никакого ответа, но позже к этому заданию вернуться уже нельзя.

50% расходов на выплату пенсий было возмещено за счет 12,7 млрд долларов международных займов и грантов – Счетная палата

Впрочем, по словам главы Счетной палаты, законодательные пробелы создают условия для получения отдельными категориями лиц пенсий в повышенных размерах.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Юрій Сорока
    Юрій Сорока
    суддя Волинського окружного адміністративного суду
  • Сергій Болотін
    Сергій Болотін
    голова Хмельницького апеляційного суду
  • Олег Сушко
    Олег Сушко
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Віктор Маслов
    Віктор Маслов
    суддя Вищого антикорупційного суду
  • Ігор Клименко
    Ігор Клименко
    міністр внутрішніх справ