В Украине за 4 года закрыли 2114 школ, а первоклассников стало более чем на 122 тысячи меньше

Наибольшее сокращение испытывают сельские школы, которых сейчас насчитывается 7 439, тогда как в 2020/2021 их было 9 293.

В течение 2020-2024 годов 2 114 украинских школ закрыли. Как сообщает Education.ua со ссылкой на данные Института образовательной аналитики, закрылась пятая часть сельских заведений, а в городах количество школ уменьшилось на 5%. В то же время первоклассников за 4 года стало меньше на 31%.

Образовательный портал проанализировал, что в 2020/2021 учебном году в Украине работали 14 815 школ, а в 2023/2024 их осталось 12 701. Таким образом, за 4 года закрылось 2 114 школ, то есть 14%.

Наибольшее сокращение наблюдается в сельских школах. Если в 2020/2021 учебном году в селах было 9293 заведения, то в 2023/2024 их осталось только 7 439, что говорит о потере почти 2 000 школ. За 4 года количество сельских школ сократилось на 20%.

В то же время в городах аналогичная тенденция является менее интенсивной: в течение 4 лет закрыли 260 школ – 5%.

Несмотря на значительные потери школьной материально-технической базы, основная причина закрытия школ — уменьшение количества учеников. Как свидетельствуют данные исследования образовательного портала Education.ua, только в 2024 году в школы пошло на 14% первоклассников меньше, чем в прошлом.

«Из-за уменьшения количества учеников как вследствие демографических проблем, так и из-за вынужденной миграции из-за войны семей с детьми, многие школы остаются без учеников. Это заставляет основателей закрывать малокомплектные школы, содержать которые становится финансово тяжело для местных общин», – объясняют на портале.

Напомним, что в Украине для учеников начальных классов ввели бесплатное питание.

Также в КГГА назвали дату, когда начнутся осенние каникулы в школах Киева.

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