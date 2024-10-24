В Центре стратегических коммуникаций считают опасными прогнозы астрологов о завершении войны

В правительственной организации Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности заявили об опасности таких прогнозов разных астрологов, мольфаров и прорицателей, как «война закончится завтра». В частности, как объясняют там, прогнозы «связистов с высшими силами» дарят людям ложную надежду и веру, что можно ничего не делать и война как-то сама закончится.
«"За две-три недели", мы это уже проходили», - отмечают там.
Граждан призывают помнить, что силы, которые на самом деле борются и приближают победу – это Силы обороны Украины и сплоченный тыл.
Ранее «Судебно-юридическая газета» уже писала, что граждане просят запретить транслировать экстрасенсы в эфире телемарафона «Единые новости» и в выпусках новостей. Соответствующая петиция появилась на официальном сайте Правительства.
Как держать голову холодной – в инфографике Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности ниже:
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