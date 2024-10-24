В Сеуле взорвался воздушный шар КНДР – мусор приземлился в резиденции президента Южной Кореи

Воздушный шар, в частности, был наполнен открытками с критикой президента Южной Кореи и его супруги.

Источник фото: Yonhap

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В Сеуле 24 октября взорвался северокорейский воздушный шар, наполненный мусором. Часть содержания упала на территорию резиденции президента Южной Кореи Юн Сок Йоля.

Об этом заявили в Службе безопасности президента (PSS), пишет издание Yonhap.

«Сегодня утром северокорейский воздушный шар, наполненный мусором, взорвался в воздухе, разбросав содержимое вокруг президентского комплекса в Йонсане», - сообщили в Службе безопасности президента.

Там уточнили, что следят за ситуацией в координации с Объединенным комитетом начальников штабов.

Воздушный шар, в частности, был наполнен открытками с критикой президента Южной Кореи и его супруги.

Как ранее сообщалось, в ответ на запуски воздушных шаров военные Южной Кореи с 21 июля ежедневно включают антисеверокорейскую пропаганду через громкоговорители вдоль границы.

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