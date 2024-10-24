У Сеулі вибухнула повітряна куля КНДР – сміття приземлилося в резиденції президента Південної Кореї

Повітряна куля, зокрема, була наповнена листівками з критикою президента Південної Кореї та його дружини.

Джерело фото: Yonhap

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У Сеулі 24 жовтня вибухнула північнокорейська повітряна куля, яка була наповнена сміттям. Частина вмісту впала на територію резиденції президента Південної Кореї Юн Сок Йоля.

Про це заявили у Службі безпеки президента (PSS), пише видання Yonhap.

«Сьогодні вранці північнокорейська повітряна куля, наповнена сміттям, вибухнула в повітрі, розкидавши вміст навколо президентського комплексу в Йонсані», - повідомили у Службі безпеки президента.

Там уточнили, що стежать за ситуацією у координації з Об'єднаним комітетом начальників штабів.

Повітряна куля, зокрема, була наповнена листівками з критикою президента Південної Кореї та його дружини.

Як раніше повідомлялося, у відповідь на запуски повітряних куль військові Південної Кореї з 21 липня щоденно вмикають антипівнічнокорейську пропаганду через гучномовці вздовж кордону.

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