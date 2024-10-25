На Рівненщині дворічному хлопчику травмували око – за справу взялася поліція

Також правоохоронці, які прибули у лікарню, виявили й інші тілесні ушкодження.

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У Рівненській області дворічний хлопчик потрапив до лікарні з травмою ока та раною вуха. Крім того, правоохоронці, які прибули у лікарню, виявили й інші тілесні ушкодження.

Про інцидент повідомили у поліції Рівненщини.

Правоохоронці розповіли, що 16 жовтня до них надійшло звернення від медиків Рівненської обласної дитячої клінічної лікарні.

«Одразу до медзакладу прибули правоохоронці, які виявили й інші тілесні ушкодження, тож за місцем проживання невідкладно скерували слідчо-оперативну групу та ювенальну превенцію», - повідомили у поліції.

Правоохоронці зазначають, що з метою встановлення усіх обставин інциденту залучили також працівників служби у справах дітей. Наразі потерпілого хлопчика та його 3-річного братика вилучили.

«На обліку сім’я не перебуває. Втім матір неодноразово притягувалася до адміністративної відповідальності», - йдеться у повідомленні.

Слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 166 Кримінального кодексу України (злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною).

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