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На Ровенщине двухлетнему мальчику травмировали глаз – за дело взялась полиция

10:18, 25 октября 2024
Также прибывшие в больницу правоохранители обнаружили и другие телесные повреждения.
На Ровенщине двухлетнему мальчику травмировали глаз – за дело взялась полиция
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В Ровенской области двухлетний мальчик попал в больницу с травмой глаза и раной уха. Кроме того, прибывшие в больницу правоохранители обнаружили и другие телесные повреждения.

Об инциденте сообщили в полиции Ровенщины.

Правоохранители рассказали, что 16 октября к ним поступило обращение медиков Ровенской областной детской клинической больницы.

«Сразу в медучреждение прибыли правоохранители, которые обнаружили и другие телесные повреждения, поэтому по месту жительства безотлагательно направили следственно-оперативную группу и ювенальную превенцию», - сообщили в полиции.

Правоохранители отмечают, что для установления всех обстоятельств инцидента привлекли также работников службы по делам детей. В настоящее время потерпевшего мальчика и его 3-летнего брата изъяли.

«На учете семья не состоит. Впрочем, мать неоднократно привлекалась к административной ответственности», - говорится в сообщении.

Следователи начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 166 Уголовного кодекса Украины (злостное неисполнение обязанностей по уходу за ребенком).

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