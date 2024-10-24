У Центрі стратегічних комунікацій вважають небезпечними прогнози астрологів щодо завершення війни

«За два-три тижні» ми вже проходили, наголосили у Центрі.

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В урядовій організації Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки заявили про небезпеку таких прогнозів різних астрологів, мольфарів та віщунів як «війна закінчиться завтра». Зокрема, як пояснюють там, прогнози «зв'язківців з вищими силами» дарують людям хибну надію і віру, що можна нічого не робити і війна якось сама закінчиться.

«"За два-три тижні", ми це вже проходили», - наголошують там.

Громядян закликають пам’ятати, що сили, які насправді виборюють і наближають перемогу – це Сили оборони України і згуртований тил.

Раніше «Судово-юридична газета» уже писала, що громадяни просять заборонити транслювати екстрасенсів у ефірі телемарафону «Єдині новини» та у випусках новин. Відповідна петиція з’явилась на офіційному сайті Уряду.

Як тримати голову холодною – у інфографіці від Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки нижче:

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