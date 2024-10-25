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В Україні за 4 роки закрили 2114 шкіл, а першокласників стало на понад 122 тисяч менше

08:30, 25 жовтня 2024
Найбільшого скорочення зазнають сільські школи, яких зараз налічується 7439, тоді як у 2020/2021 їх було 9293.
В Україні за 4 роки закрили 2114 шкіл, а першокласників стало на понад 122 тисяч менше
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Протягом 2020-2024 років 2 114 українських шкіл закрили. Як повідомляє Education.ua з посиланням на дані Інституту освітньої аналітики, закрилася пʼята частина сільських закладів, а у містах кількість шкіл зменшилася на 5%. Водночас першокласників за 4 роки стало менше на 31%

Освітній портал проаналізував, що у 2020/2021 навчальному році в Україні працювали 14 815 шкіл, а у 2023/2024 їх залишилось 12 701. Таким чином, за 4 роки закрилися 2 114 шкіл, тобто 14%.

Найбільше скорочення спостерігається в сільських школах. Якщо у 2020/2021 навчальному році в селах було 9 293 заклади, то у 2023/2024 їх залишилося лише 7 439, що говорить про втрату майже 2 000 шкіл. За 4 роки кількість сільських шкіл скоротилася на 20 %.

Водночас у містах аналогічна тенденція є менш інтенсивною: протягом 4 років закрили 260 шкіл –  5%.

Попри значні втрати шкільної матеріально-технічної бази, основна причина закриття шкіл — це зменшення кількості учнів. Як свідчать дані дослідження освітнього порталу Education.ua, тільки у 2024 році до шкіл пішло на 14 % першокласників менше, ніж торік.

«Через зменшення кількості учнів як унаслідок демографічних проблем, так і через вимушену міграцію через війну родин з дітьми, багато шкіл залишаються без учнів. Це змушує засновників закривати малокомплектні школи, утримувати які стає фінансово важко для місцевих громад», - пояснюють на порталі.

Нагадаємо, що в Україні для учнів початкових класів запровадили безоплатне харчування.

Також у КМДА назвали дату, коли розпочнуться осінні канікули у школах Києва.

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