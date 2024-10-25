Коли розпочнуться осінні канікули у школах Києва – у КМДА назвали дату

28 жовтня у школах Києва розпочинаються канікули.

Осінні канікули для столичних школярів розпочнуться 28 жовтня і триватимуть до 3 листопада. Про це повідомили у Київській міській держадміністрації.

Як зазначив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський, для учнів у цей час буде організована робота гуртків і компенсаторні заняття з різних предметів.

Окрім того, наступного тижня у закладах освіти розпочинається шкільний етап Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика.

Для вчителів міські установи підготували низку вебінарів з підвищення професійної майстерності, стресорегулювальні практики для підтримки ментального здоров’я учасників освітнього процесу та тренінги з домедичної підготовки.

У КМДА зазначають, що столичні заклади дошкільної та позашкільної освіти під час канікул продовжать роботу, зважаючи на безпекову ситуацію та дотримуючись алгоритму дій у разі оголошення повітряної тривоги.

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