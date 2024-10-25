Когда начнутся осенние каникулы в школах Киева – в КГГА назвали дату

28 октября в школах Киева начинаются каникулы.

Осенние каникулы для столичных школьников начнутся 28 октября и продлятся до 3 ноября. Об этом сообщили в Киевской городской госадминистрации.

Как отметил заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский, для учеников в это время будет организована работа кружков и компенсаторные занятия по разным предметам.

Кроме того, на следующей неделе в учебных заведениях начинается школьный этап Международного конкурса по украинскому языку имени Петра Яцика.

Для учителей городские учреждения подготовили ряд вебинаров по повышению профессионального мастерства, стрессорегулирующие практики для поддержки ментального здоровья участников образовательного процесса и тренинги по домедицинской подготовке.

В КГГА отмечают, что столичные заведения дошкольного и внешкольного образования во время каникул продолжат работу, учитывая ситуацию с безопасностью и придерживаясь алгоритма действий в случае объявления воздушной тревоги.

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