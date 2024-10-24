В приложении Армия+ запустили онлайн-обучение для военных

Военные получают доступ к онлайн-обучению через приложение «Армия+».

В мобильном приложении «Армия+» стартовал новый сервис онлайн-обучения, который стал первой государственной платформой с верифицированными учебными материалами по военному делу. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко подчеркнула, что доступ к обучению получат все авторизованные военные. «Это о знаниях и практических советах военных, чтобы помочь сориентироваться в условиях военной службы и сохранить себе жизнь. В дальнейшем эти курсы смогут дополнить базовую подготовку для новобранцев и помогут отрабатывать практические навыки даже в полевых условиях», - отметила она.

Первые курсы в «Армия+»:

- Общая подготовка - лектор Сергей Липко, аэроразведчик и ведущий «Армия ТВ».

- Быт в полевых условиях - лектор Елена Рыж, боевой медик.

- Беспилотные системы: Основы БпЛА - лектор Юрий Чернота, руководитель группы масштабирования опыта.

Курсы состоят из модулей, после которых участники проходят тестирование, а в конце - экзамен для подтверждения знаний.

Полковник Евгений Межевикин из Генерального штаба ВСУ отметил, что постоянное обучение является важным элементом совершенствования военной подготовки, в частности использования современных технологий, таких как беспилотники.

Обновление функционала «Армия+» Также в новой версии приложения добавлено 5 новых видов рапортов, включая получение справки формы 5 и заявление на отпуск после освобождения из плена. Командиры теперь могут отслеживать предварительное согласование рапортов и отзывать их при необходимости.

Запуск новых функций поддержал Офис эффективного регулирования BRDO, а список курсов будет расширяться, охватывая такие темы, как «Связь на поле боя» и «Психологическая подготовка».

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