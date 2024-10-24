Китайская компания Hesai планирует судиться с Пентагоном из-за включения в черный список

Hesai обжалует решение США о включении в черный список из-за якобы связей с Китаем.

Источник фото: GuildHall

Китайский производитель лазерных датчиков Hesai намерен подать в суд на правительство США после того, как Пентагон снова включил компанию в черный список из-за ее вероятных связей с китайскими военными. Об этом сообщает Financial Times.

Дэвид Ли, соучредитель и генеральный директор Hesai, заявил, что компания планирует обжаловать решение Министерства обороны США в суде. Ли подчеркнул, что Hesai не имеет никаких связей с китайскими военными и работает независимо от правительственного контроля.

Отношения между США и Китаем продолжают ухудшаться, и Вашингтон усилил контроль над китайскими технологическими компаниями, которые могут представлять угрозу национальной безопасности США. В частности, ограничен доступ Китая к передовым технологиям, что серьезно ударило по китайскому технологическому сектору.

Хотя включение в черный список не запрещает Hesai продавать свою продукцию в США, акции компании, котирующиеся на бирже Nasdaq, упали почти на 50% с момента первого включения в этот список в январе.

Другие китайские компании, такие как DJI и Advanced Micro-Fabrication Equipment, также судятся с Пентагоном из-за подобных ограничений, что может стать испытанием для американской судебной системы в отношении их связей с китайскими военными.

Представитель Пентагона отметил, что компания Hesai остается в черном списке в соответствии с установленными критериями, однако от дальнейших комментариев отказался.

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