В ГУР предупредили о подготовке митингов-провокаций в городах Украины

Анонимные аккаунты в мессенджере Telegram ищут людей, согласных за деньги выйти на «митинги», направленные на дискредитацию военно-политического руководства Украины, в частности спецслужб. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.
По информации ГУР, тех, кто покупается, просят снимать фото и видео с провокативных акций, чтобы создать «картинку» с целью общественной поляризации и создания напряжения внутри Украины.
«Соответствующие проплаченные сборища хотят собрать в Киеве, Одессе, Днепре и других областных центрах», - отмечают в разведке.
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