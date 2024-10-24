В ГУР предупредили о подготовке митингов-провокаций в городах Украины

В городах Украины хотят собрать проплаченные сборища для «картинки», отметили в разведке.

Источник фото: Freepik

Анонимные аккаунты в мессенджере Telegram ищут людей, согласных за деньги выйти на «митинги», направленные на дискредитацию военно-политического руководства Украины, в частности спецслужб. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

По информации ГУР, тех, кто покупается, просят снимать фото и видео с провокативных акций, чтобы создать «картинку» с целью общественной поляризации и создания напряжения внутри Украины.

«Соответствующие проплаченные сборища хотят собрать в Киеве, Одессе, Днепре и других областных центрах», - отмечают в разведке.

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