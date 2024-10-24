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На Харьковщине мужчина похитил 10 трансформаторов и 250 метров провода Укрзализныци – что решил суд

20:31, 24 октября 2024
На Харьковщине судили мужчину за кражу имущества Укрзализныци на сумму 54 тысячи гривен.
На Харьковщине мужчина похитил 10 трансформаторов и 250 метров провода Укрзализныци – что решил суд
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В Харьковской области суд вынес приговор мужчине, который похитил десять трансформаторов и 250 метров провода из имущества «Укрзализныци». Об этом стало известно из материалов судебного дела № 631/459/19, хранящихся в Реестре судебных дел.

Сторона обвинения доказала, что в период с 24 по 26 декабря 2023 года мужчина ночью совершал кражи на разных участках «Укрзализныци». Он похитил 10 трансформаторов, а на следующий день срезал 250 метров проволоки, после чего сдавал украденное в пункты приема металлолома. В целом его действия нанесли ущерб «Укрзализныце» на сумму 54 тысячи гривен.

Обвиняемый признал свою вину, и суд приговорил его к шести годам лишения свободы.

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суд кража Укрзализныця

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