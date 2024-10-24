На Харківщині чоловік викрав 10 трансформаторів та 250 метрів дроту Укрзалізниці – що вирішив суд

На Харківщині судили чоловіка за крадіжку майна Укрзалізниці на суму 54 тисячі гривень.

У Харківській області суд виніс вирок чоловіку, який викрав десять трансформаторів та 250 метрів дроту з майна «Укрзалізниці». Про це стало відомо з матеріалів судової справи № 631/459/19, що зберігаються в Реєстрі судових справ.

Сторона обвинувачення довела, що в період з 24 по 26 грудня 2023 року чоловік вночі скоював крадіжки на різних ділянках «Укрзалізниці». Він викрав 10 трансформаторів, а наступного дня зрізав 250 метрів дроту, після чого здавав вкрадене у пункти приймання металобрухту. Загалом його дії завдали збитків «Укрзалізниці» на суму 54 тисячі гривень.

Обвинувачений визнав свою провину, і суд засудив його до шести років позбавлення волі.

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