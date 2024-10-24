Практика судів
  1. В Україні

Данило Гетманцев роз’яснив, як працює антиофшорний закон і для чого потрібні КІК

20:20, 24 жовтня 2024
Схему, яка обійшлася бюджету щонайменше в 500 млн грн, виявила податкова завдяки антиофшорному закону.
Данило Гетманцев роз’яснив, як працює антиофшорний закон і для чого потрібні КІК
Джерело фото: Уніан
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Народний депутат та голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пояснив, як працює антиофшорний закон і для чого потрібні контрольовані іноземні компанії (КІК).

За словами нардепа, схема, яку викрили, дозволила платнику не сплатити ані копійки податків з доходів в Україні:

«Аналіз його звітності КІК та фінансової звітності його ж нерезидента на Кіпрі свідчить, що у 2022 році відбуваються дивні обставини, якими цей нерезидент знецінює наданий українським пов’язаним компаніям ще 15 років тому кредит у сумі 150 млн дол. під проценти. Питання походження цих коштів не менш цікаве, але це вже інша історія…

При виплаті відсотків платник використував пільгову ставку Конвенцій, при тому що кіпрський нерезидент – це звичайна пуста оболонка, яка керувалась з України.

Крім того, всі ці роки українські компанії, за рахунок курсових різниць та сплати відсотків по цих кредитах, є збитковими майже на 3 млрд грн.

В 2022 року нерезидент знецінює кредит до 0 (знецінює і водночас переглядає ставки по кредитах, правда трошки зменшив, але все одно дивно), і, незважаючи на це, українські компанії продовжують нараховувати курсові різниці і проценти і у 2022, і у 2023».

За словами Данила Гетманцева, схема щодо не сплати податків в Україні була виявлена і розслідувана податковою завдяки антиофшорному закону, і обійшлася бюджету щонайменше в 500 млн грн.

Як писала раніше «Судово-юридична газета», Мінфін затвердив порядок оприлюднення переліку доброчесних платників податків в рамках закону про «клуб білого бізнесу».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

податкова

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
До Конституційного Суду претендують кандидати з питаннями до доброчесності та зв'язків з підсанкційними компаніями – ЗМІ

До кандидатів у КСУ Романа Голобутовського і Миколи Войнарівського є питання стосовно доброчесності і зв’язків з підсанкційними компаніями – ЗМІ.

Оприлюднено Порядок проведення тестування на когнітивні здібності для конкурсів в апеляційні суди та ВАКС – подробиці

Під час складання IQ – тесту заборонено користуватись ручкою або папером, а питання можна пропускати, не надаючи жодної відповіді, але пізніше до цього завдання повернутися вже не можна.

50% видатків на виплату пенсій було покрито за рахунок 12,7 млрд доларів міжнародних позик і грантів – Рахункова палата

Втім, за словами голови Рахункової палати, законодавчі прогалини створюють умови для отримання окремими категоріями осіб пенсій у підвищених розмірах.

Володимир Зеленський провів Ставку і доручив готувати внутрішній План посилення України

Володимир Зеленський повідомив, що за підсумками Ставки доручив членам Ставки підготувати окремі частини внутрішнього Плану посилення України.

У Волинському ТЦК заявили, що жодних заборон на мобілізацію чоловіків старше 50 років немає

Мобілізація чоловіків віком 50-60 років є правомірною – Волинський ТЦК.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірина Шевченко
    Ірина Шевченко
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Олександр Мамалуй
    Олександр Мамалуй
    заступник голови Верховного суду, суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Тетяна Вівдиченко
    Тетяна Вівдиченко
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду