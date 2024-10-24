Данило Гетманцев роз’яснив, як працює антиофшорний закон і для чого потрібні КІК

Схему, яка обійшлася бюджету щонайменше в 500 млн грн, виявила податкова завдяки антиофшорному закону.

Джерело фото: Уніан

Народний депутат та голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пояснив, як працює антиофшорний закон і для чого потрібні контрольовані іноземні компанії (КІК).

За словами нардепа, схема, яку викрили, дозволила платнику не сплатити ані копійки податків з доходів в Україні:

«Аналіз його звітності КІК та фінансової звітності його ж нерезидента на Кіпрі свідчить, що у 2022 році відбуваються дивні обставини, якими цей нерезидент знецінює наданий українським пов’язаним компаніям ще 15 років тому кредит у сумі 150 млн дол. під проценти. Питання походження цих коштів не менш цікаве, але це вже інша історія…

При виплаті відсотків платник використував пільгову ставку Конвенцій, при тому що кіпрський нерезидент – це звичайна пуста оболонка, яка керувалась з України.

Крім того, всі ці роки українські компанії, за рахунок курсових різниць та сплати відсотків по цих кредитах, є збитковими майже на 3 млрд грн.

В 2022 року нерезидент знецінює кредит до 0 (знецінює і водночас переглядає ставки по кредитах, правда трошки зменшив, але все одно дивно), і, незважаючи на це, українські компанії продовжують нараховувати курсові різниці і проценти і у 2022, і у 2023».

За словами Данила Гетманцева, схема щодо не сплати податків в Україні була виявлена і розслідувана податковою завдяки антиофшорному закону, і обійшлася бюджету щонайменше в 500 млн грн.

Як писала раніше «Судово-юридична газета», Мінфін затвердив порядок оприлюднення переліку доброчесних платників податків в рамках закону про «клуб білого бізнесу».

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