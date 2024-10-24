Даниил Гетманцев разъяснил, как работает антиофшорный закон и для чего нужны КИК

Схему, которая обошлась бюджету не менее 500 млн грн, обнаружила налоговая благодаря антиофшорному закону.

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Народный депутат и глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев объяснил, как работает антиофшорный закон и для чего нужны контролируемые иностранные компании (КИК).

По словам нардепа, схема, которую разоблачили, позволила плательщику не уплатить ни копейки налогов с доходов в Украине:

«Анализ его отчетности КИК и финансовой отчетности его же нерезидента на Кипре свидетельствует, что в 2022 году происходят странные обстоятельства, которыми этот нерезидент обесценивает предоставленный украинским связанным компаниям еще 15 лет назад кредит в сумме 150 млн дол. под проценты. Вопрос происхождения этих средств не менее интересен, но это уже другая история…

При выплате процентов плательщик использовал льготную ставку Конвенций, при том, что кипрский нерезидент – это обычная пустая оболочка, которая руководствовалась из Украины.

Кроме того, все эти годы украинские компании, за счет курсовых разниц и уплаты процентов по этим кредитам, являются убыточными почти на 3 млрд грн.

В 2022 году нерезидент обесценивает кредит до 0 (обесценивает и одновременно пересматривает ставки по кредитам, правда немного уменьшил, но все равно странно), и, несмотря на это, украинские компании продолжают начислять курсовые разницы и проценты и в 2022, и в 2023».

По словам Даниила Гетманцева, схема не уплаты налогов в Украине была выявлена ​​и расследована налоговой благодаря антиофшорному закону, и обошлась бюджету по меньшей мере в 500 млн грн.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Минфин утвердил порядок обнародования перечня добропорядочных налогоплательщиков в рамках закона о «клубе белого бизнеса».

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