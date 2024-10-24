В Ивано-Франковском парке хаски загрыз лебедя - владельцу грозит штраф и конфискация собаки

Владельцу собаки, который загрыз черного лебедя, грозит штраф до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Источник фото: zakarpattya.net.ua

В Ивано-Франковском парке имени Тараса Шевченко собака породы хаски загрызла черного лебедя, который плавал в местном пруду. Владельцу собаки грозит штраф, а животное могут конфисковать. Об этом сообщила полиция Ивано-Франковской области.

Инцидент произошел 24 октября утром, когда в полицию поступило сообщение от очевидца о том, что хаски напал на лебедя в парке. Полицейские быстро установили владельца собаки - 27-летнего жителя Ивано-Франковска, который выгуливал своего четвероногого без надлежащего присмотра.

Против владельца животного составлен административный протокол за нарушение правил содержания собак, согласно ч. 3 ст. 154 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Мужчине грозит штраф в размере от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан с возможностью конфискации собаки. Материалы дела переданы в суд.

Полиция Прикарпатья напомнила о важности соблюдения правил выгула собак, в частности использования поводка и намордника, и призвала владельцев обеспечивать безопасность окружающих.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.