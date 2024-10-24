В Івано-Франківському парку хаскі загриз лебедя – власнику загрожує штраф і конфіскація собаки

Власнику собаки, який загриз чорного лебедя, загрожує штраф до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Джерело фото: zakarpattya.net.ua

В Івано-Франківському парку імені Тараса Шевченка собака породи хаскі загриз чорного лебедя, який плавав у місцевому ставку. Власнику собаки загрожує штраф, а тварину можуть конфіскувати. Про це повідомила поліція Івано-Франківської області.

Інцидент стався 24 жовтня вранці, коли до поліції надійшло повідомлення від очевидця про те, що хаскі напав на лебедя в парку. Поліцейські швидко встановили власника собаки — 27-річного мешканця Івано-Франківська, який вигулював свого чотирилапого без належного нагляду.

Проти власника тварини складено адміністративний протокол за порушення правил утримання собак, відповідно до ч. 3 ст. 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Чоловікові загрожує штраф у розмірі від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з можливістю конфіскації собаки. Матеріали справи передано до суду.

Поліція Прикарпаття нагадала про важливість дотримання правил вигулу собак, зокрема використання повідка та намордника, і закликала власників забезпечувати безпеку оточуючих.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.