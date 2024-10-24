У столичних працівників ТЦК вилучили 1,2 млн доларів, зібраних з військовозобов’язаних, та 11 елітних авто – ДБР

У підозрюваних працівників ТЦК та їх спільників вилучено більше 1,2 млн доларів США та 45 тисяч євро готівкою, 11 авто бізнес класу вартістю більше 100 тисяч доларів США кожна.

Державне бюро розслідувань та Офіс Генпрокурора 24 жовтня повідомили, що у столичному районному ТЦК вилучено більше 1,2 млн доларів.

Зокрема викрито працівників Голосіївського РТЦК, які допомогли ухилитись від мобілізації більше тисячі військовозобов'язаним чоловікам

Викрито та повідомлено про підозру трьом службовцям Голосіївського РТЦК Києва, колишньому голові ВЛК та двом цивільним особам.

За даними слідства, підозрювані організували схему одержання хабарів чоловіків, які підлягають мобілізації.

За 8,5 тис доларів США вони обіцяли допомогти з постановкою їх на облік у визначеному ТЦК та СП, видати тимчасові посвідчення та внести відповідні відомості до Єдиного реєстру військовозобов’язаних та резервістів.

Правоохоронці затримали підозрюваних під час одержання другої частини коштів у сумі 4 тис доларів США.

Проведено комплекс слідчих розшукових дій, понад 40 одночасних обшуків.

Вилучено більше 1,2 млн доларів США та 45 тис євро готівкою, мобільні телефони, чорнові записи, печатки та кліше РТКЦ та СП, військові квитки, 11 автомобілів бізнес класу вартістю більше 100 тис доларів США кожна.

Паралельно в цьому ж військкоматі було виявлено ще двох працівників, які вносили до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Оберіг» фальшиві дані, які дозволяли ухилятись від військової служби та виїхати за кордон.

Їм також повідомлено про підозру в несанкціонованому втручанні в роботу інформаційно-комунікаційних систем (ч. 5 ст. 361 КК України), вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше суд озвучив позицію, що якщо дані про визнання непридатним відсутні в Реєстрі «Оберіг», то чоловік не може подати всі документи поштою, а йому потрібно особисто з'являтися до ТЦК.

Автор: Наталя Мамченко

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