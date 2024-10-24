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Верховний суд Філіппін розпочинає впровадження ШІ для підвищення ефективності роботи судів

19:44, 24 жовтня 2024
Судова система Філіппін поступово впроваджуватиме цифрові процеси.
Верховний суд Філіппін розпочинає впровадження ШІ для підвищення ефективності роботи судів
Фото: rockingrobots.com
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Верховний суд Філіппін розпочав пілотне тестування штучного інтелекту у рамках своїх судових інновацій, пише inquirer.net.

«Верховний суд використовує інструменти на базі штучного інтелекту для підвищення ефективності роботи судів, зокрема, у галузі перетворення голосу на текст та проведення юридичних досліджень», — заявив головний суддя Олександр Джесмундо.

За його словами, наразі у деяких судах першої та другої інстанцій проводиться пілотне тестування програмного забезпечення на основі штучного інтелекту SCRIPTIX (перетворення голосу на текст).

«Завдяки економічно ефективній мірі ми сподіваємося вирішити проблему нестачі стенографісток у суді», - зазначив Джесмундо.

Він додав, що кілька відділів Верховного суду також розпочали тестування платформ на базі штучного інтелекту для оптимізації юридичних досліджень.

«Це скоротить час, що витрачається на попередні дослідження, і залишить більше часу для аналізу», - сказав суддя.

Старший суддя Марвік Леонен також визнав важливість штучного інтелекту у змінах судової системи.

 «У цьому житті ми дуже обережні, знаючи, що неправильний тип домену, неправильний тип великої мовної моделі може дозволити ШІ галюцинувати, що було б дуже небезпечно. Тут ми залучатимемо експертів для допомоги в машинній мові, щоб дані, які видає штучний інтелект, були дуже точними», — сказав Леонен.

Раніше Джесмундо заявляв, що ШІ лише підтримуватиме ефективність судової системи, але ніколи не замінить людський фактор.

«Суди, як і раніше, повинні бути укомплектовані суддями-людьми, якщо ми хочемо, щоб співчуття, як і раніше, враховувалося при розгляді питання про надання справедливих засобів правового захисту», - сказав він.

Раніше у США суд дозволив суддям та персоналу використовувати ШІ у своїй роботі, але є низка обмежень.

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суд штучний інтелект

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