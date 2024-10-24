Практика судов
  1. В мире

Верховный суд Филиппин начинает внедрение ИИ для повышения эффективности работы судов

19:44, 24 октября 2024
Судебная система Филиппин будет постепенно внедрять цифровые процессы.
Верховный суд Филиппин начинает внедрение ИИ для повышения эффективности работы судов
Фото: rockingrobots.com
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховный суд Филиппин начал пилотное тестирование искусственного интеллекта в рамках своих судебных инноваций, пишет inquirer.net.

«Верховный суд использует инструменты на базе искусственного интеллекта для повышения эффективности работы судов, в частности, в области преобразования голоса в текст и проведения юридических исследований», — заявил главный судья Александр Джесмундо.

По его словами, в настоящее время в некоторых судах первой и второй инстанций проводится пилотное тестирование программного обеспечения на основе искусственного интеллекта SCRIPTIX (преобразование голоса в текст).

«Благодаря экономически эффективной мере мы надеемся решить проблему нехватки стенографисток в суде», — отметил Джесмундо.

Он добавил, что несколько отделений Верховного суда также начали тестирование платформ на базе искусственного интеллекта для оптимизации юридических исследований.

 «Это сократит время, затрачиваемое на предварительные исследования, и оставит больше времени для анализа», — сказал судья.

Старший судья Марвик Леонен также признал важность искусственного интеллекта в изменении судебной системы.

 «В этой жизни мы очень осторожны, зная, что неправильный тип домена, неправильный тип большой языковой модели может позволить ИИ галлюцинировать, что было бы очень опасно. Здесь мы будем привлекать экспертов для помощи в машинном языке, чтобы данные, которые выдает искусственный интеллект, были очень точными», — сказал Леонен.

Ранее Джесмундо заявлял, что ИИ будет лишь поддерживать эффективность судебной системы, но никогда не заменит человеческий фактор.

«Суды по-прежнему должны быть укомплектованы судьями-людьми, если мы хотим, чтобы сочувствие и сострадание по-прежнему учитывались при рассмотрении вопроса о предоставлении справедливых средств правовой защиты», — сказал он.

Ранее в США суд разрешил судьям и персоналу использовать ИИ в свое работе, но есть ряд ограничений.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд искусственный интеллект

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Конституционный Суд претендуют кандидаты с вопросами к добродетели и связям с подсанкционными компаниями – СМИ

К кандидатам в КСУ Роману Голобутовскому и Николаю Войнаривскому есть вопросы относительно добродетели и связей с подсанкционными компаниями – СМИ.

Обнародован Порядок проведения тестирования на когнитивные способности для конкурсов в апелляционные суды и ВАКС – подробности

При сдаче IQ – теста запрещено пользоваться ручкой или бумагой, а вопросы можно пропускать, не давая никакого ответа, но позже к этому заданию вернуться уже нельзя.

50% расходов на выплату пенсий было возмещено за счет 12,7 млрд долларов международных займов и грантов – Счетная палата

Впрочем, по словам главы Счетной палаты, законодательные пробелы создают условия для получения отдельными категориями лиц пенсий в повышенных размерах.

Владимир Зеленский провел Ставку и поручил готовить внутренний План усиления Украины

Владимир Зеленский сообщил, что по итогам Ставки поручил членам Ставки подготовить отдельные части внутреннего Плана усиления Украины.

В Волынском ТЦК заявили, что никаких запретов на мобилизацию мужчин старше 50 лет нет

Мобилизация мужчин в возрасте 50-60 лет правомерна – Волынский ТЦК.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Шевченко
    Ірина Шевченко
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Олександр Мамалуй
    Олександр Мамалуй
    заступник голови Верховного суду, суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Тетяна Вівдиченко
    Тетяна Вівдиченко
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду