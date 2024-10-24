Верховный суд Филиппин начинает внедрение ИИ для повышения эффективности работы судов

Судебная система Филиппин будет постепенно внедрять цифровые процессы.

Фото: rockingrobots.com

Верховный суд Филиппин начал пилотное тестирование искусственного интеллекта в рамках своих судебных инноваций, пишет inquirer.net.

«Верховный суд использует инструменты на базе искусственного интеллекта для повышения эффективности работы судов, в частности, в области преобразования голоса в текст и проведения юридических исследований», — заявил главный судья Александр Джесмундо.

По его словами, в настоящее время в некоторых судах первой и второй инстанций проводится пилотное тестирование программного обеспечения на основе искусственного интеллекта SCRIPTIX (преобразование голоса в текст).

«Благодаря экономически эффективной мере мы надеемся решить проблему нехватки стенографисток в суде», — отметил Джесмундо.

Он добавил, что несколько отделений Верховного суда также начали тестирование платформ на базе искусственного интеллекта для оптимизации юридических исследований.

«Это сократит время, затрачиваемое на предварительные исследования, и оставит больше времени для анализа», — сказал судья.

Старший судья Марвик Леонен также признал важность искусственного интеллекта в изменении судебной системы.

«В этой жизни мы очень осторожны, зная, что неправильный тип домена, неправильный тип большой языковой модели может позволить ИИ галлюцинировать, что было бы очень опасно. Здесь мы будем привлекать экспертов для помощи в машинном языке, чтобы данные, которые выдает искусственный интеллект, были очень точными», — сказал Леонен.

Ранее Джесмундо заявлял, что ИИ будет лишь поддерживать эффективность судебной системы, но никогда не заменит человеческий фактор.

«Суды по-прежнему должны быть укомплектованы судьями-людьми, если мы хотим, чтобы сочувствие и сострадание по-прежнему учитывались при рассмотрении вопроса о предоставлении справедливых средств правовой защиты», — сказал он.

Ранее в США суд разрешил судьям и персоналу использовать ИИ в свое работе, но есть ряд ограничений.

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