У ГУР попередили про підготовку мітингів-провокацій у містах України

У містах України хочуть зібрати проплачені збіговиська для «картинки», зазначили у розвідці.

Джерело фото: Freepik

Анонімні акаунти у месенджері Telegram шукають людей, згодних за гроші вийти на «мітинги», спрямовані на дискредитацію військово-політичного керівництва України, зокрема — спецслужб. Про це попередили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

За інформацією ГУР, тих, хто купується, просять знімати фото та відео з провокативних акцій, аби створити «картинку» з метою суспільної поляризації та створенню напруги всередині України.

«Відповідні проплачені збіговиська хочуть зібрати у Києві, Одесі, Дніпрі та інших обласних центрах», - зазначають у розвідці.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.