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Китайська компанія Hesai планує судитися з Пентагоном через включення до чорного списку

20:49, 24 жовтня 2024
Hesai оскаржить рішення США про включення до чорного списку через нібито зв’язки з Китаєм.
Китайська компанія Hesai планує судитися з Пентагоном через включення до чорного списку
Джерело фото: GuildHall
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Китайський виробник лазерних датчиків Hesai має намір подати до суду на уряд США після того, як Пентагон знову включив компанію до чорного списку через її ймовірні зв'язки з китайськими військовими. Про це повідомляє Financial Times.

Девід Лі, співзасновник і генеральний директор Hesai, заявив, що компанія планує оскаржити рішення Міністерства оборони США в суді. Лі підкреслив, що Hesai не має жодних зв'язків із китайськими військовими та працює незалежно від урядового контролю.

Відносини між США та Китаєм продовжують погіршуватися, і Вашингтон посилив контроль над китайськими технологічними компаніями, які можуть становити загрозу національній безпеці США. Зокрема, обмежено доступ Китаю до передових технологій, що серйозно вдарило по китайському технологічному сектору.

Хоча включення до чорного списку не забороняє Hesai продавати свою продукцію в США, акції компанії, що котируються на біржі Nasdaq, впали майже на 50% з моменту першого включення до цього списку у січні.

Інші китайські компанії, такі як DJI і Advanced Micro-Fabrication Equipment, також судяться з Пентагоном через подібні обмеження, що може стати випробуванням для американської судової системи щодо їх зв'язків із китайськими військовими.

Представник Пентагону зазначив, що компанія Hesai залишається в чорному списку відповідно до встановлених критеріїв, однак від подальших коментарів відмовився.

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