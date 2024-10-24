У додатку Армія+ запустили онлайн-навчання для військових

Військові отримують доступ до онлайн-навчання через додаток «Армія+».

У мобільному додатку «Армія+» стартував новий сервіс онлайн-навчання, який став першою державною платформою з верифікованими навчальними матеріалами з військової справи. Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко підкреслила, що доступ до навчання отримають всі авторизовані військові. «Це про знання та практичні поради військових, щоб допомогти зорієнтуватися в умовах військової служби та зберегти собі життя. Надалі ці курси зможуть доповнити базову підготовку для новобранців і допоможуть відпрацьовувати практичні навички навіть у польових умовах», — зазначила вона.

Перші курси в «Армія+»:

Загальна підготовка — лектор Сергій Ліпко , аеророзвідник і ведучий «Армія ТБ».

Побут у польових умовах — лектор Олена Риж , бойова медикиня.

Безпілотні системи: Основи БпЛА — лектор Юрій Чорнота, керівник групи масштабування досвіду.

Курси складаються з модулів, після яких учасники проходять тестування, а наприкінці — іспит для підтвердження знань.

Полковник Євген Межевікін із Генерального штабу ЗСУ зазначив, що постійне навчання є важливим елементом вдосконалення військової підготовки, зокрема використання сучасних технологій, таких як безпілотники.

Оновлення функціоналу «Армія+» Також у новій версії додатку додано 5 нових видів рапортів, включно з отриманням довідки форми 5 та заявою на відпустку після звільнення з полону. Командири тепер можуть відслідковувати попереднє погодження рапортів та відкликати їх за потреби.

Запуск нових функцій підтримав Офіс ефективного регулювання BRDO, а список курсів буде розширюватися, охоплюючи такі теми, як «Зв'язок на полі бою» та «Психологічна підготовка».

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