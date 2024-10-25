Дело Монголии, которая не арестовала путина по ордеру МУС, передают в Ассамблею государств-участников Суда

Палата предварительного производства Международного уголовного суда признала, что Монголия не выполнила прошение Суда по вопросу сотрудничества, вопреки положениям Римского статута.

Источник фото: Depositphotos

Палата предварительного производства II Международного уголовного суда пришла к выводу, что Монголия не сотрудничала в отношении ареста и выдачи путина по ордеру МУС. Вопрос по этому поводу передали в Ассамблею государств-участников.

Отмечается, что государства-участники и те, кто признают юрисдикцию Суда, обязаны задержать и выдавать лиц, подпадающих под ордер МУС, независимо от официальной должности или гражданства. Согласно статье 86 Римского статута, все государства-участники должны полностью сотрудничать с Судом для поддержки его мандата.

«Сегодня, 24 октября 2024 года, Палата предварительного производства Международного уголовного суда (МУС) признала, что Монголия, не задержав путина, когда он находился на ее территории, и не передав его Суду, не выполнила прошение Суда по вопросу сотрудничества, вопреки положениям Римского статута, тем самым препятствуя Суду выполнять свои функции и полномочия в соответствии со статьей 87(7) Статута. Учитывая серьезность отказа Монголии сотрудничать с Судом, Палата сочла необходимым передать дело в Ассамблею государств-участников», – пишет Укринформ со ссылкой на пресс-релиз.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Министерство иностранных дел Украины объявило демарш монгольской стороне в ходе встречи с Генеральным директором департамента Европы и Африки МИД Монголии Ганхуурай Баттунгалаг, которая прибыла в Киев из Улан-Батора на вызов украинской стороны.

Ранее в МУС заявили, что то, что Украина еще не участник Римского статута, не влияет на расследование.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.