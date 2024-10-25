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Дело Монголии, которая не арестовала путина по ордеру МУС, передают в Ассамблею государств-участников Суда

09:06, 25 октября 2024
Палата предварительного производства Международного уголовного суда признала, что Монголия не выполнила прошение Суда по вопросу сотрудничества, вопреки положениям Римского статута.
Дело Монголии, которая не арестовала путина по ордеру МУС, передают в Ассамблею государств-участников Суда
Источник фото: Depositphotos
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Палата предварительного производства II Международного уголовного суда пришла к выводу, что Монголия не сотрудничала в отношении ареста и выдачи путина по ордеру МУС. Вопрос по этому поводу передали в Ассамблею государств-участников.

Отмечается, что государства-участники и те, кто признают юрисдикцию Суда, обязаны задержать и выдавать лиц, подпадающих под ордер МУС, независимо от официальной должности или гражданства. Согласно статье 86 Римского статута, все государства-участники должны полностью сотрудничать с Судом для поддержки его мандата.

«Сегодня, 24 октября 2024 года, Палата предварительного производства Международного уголовного суда (МУС) признала, что Монголия, не задержав путина, когда он находился на ее территории, и не передав его Суду, не выполнила прошение Суда по вопросу сотрудничества, вопреки положениям Римского статута, тем самым препятствуя Суду выполнять свои функции и полномочия в соответствии со статьей 87(7) Статута. Учитывая серьезность отказа Монголии сотрудничать с Судом, Палата сочла необходимым передать дело в Ассамблею государств-участников», – пишет Укринформ со ссылкой на пресс-релиз.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Министерство иностранных дел Украины объявило демарш монгольской стороне в ходе встречи с Генеральным директором департамента Европы и Африки МИД Монголии Ганхуурай Баттунгалаг, которая прибыла в Киев из Улан-Батора на вызов украинской стороны.

Ранее в МУС заявили, что то, что Украина еще не участник Римского статута, не влияет на расследование.

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Международный уголовный суд

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