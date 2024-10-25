Адвокат Татьяну Монтян лишили права на занятие адвокатской деятельностью в Украине

По жалобе ОГП Квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатуры Житомирской области лишила адвокатку права на занятие адвокатской деятельностью.

Источник фото: Униан

Квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатуры Житомирской области лишила адвокатку Татьяну Монтян права на занятие адвокатской деятельностью. Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Хотя правоохранители и не раскрывают имени адвокатки, но опубликовали отредактированное фото Татьяны Монтян.

В марте 2023 года прокуроры направили в суд в отношении нее обвинительный акт. Как пишут в ОГП, она обвиняется в осуществлении публичных призывов к насильственному изменению или свержению конституционного строя Украины, захвату государственной власти Украины, изменению границ территории и государственной границы Украины, публичному отрицанию осуществления вооруженной агрессии рф против Украины, а также оправдании войны (ст. 109, ст. 110, ст. 111-1, ст. 436-2 УК Украины).

По данным следствия, она после начала полномасштабного вторжения рф на территорию Украины, с марта 2022 на пропагандистских каналах систематически публично высказывалась относительно общественно-политической ситуации в Украине, в частности, идеологически обосновывая существование самопровозглашенных республик, она оправдывала вооруженную агрессию рф.

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