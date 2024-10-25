Практика судов
  1. В Украине

Экстренный номер 112 заработал уже в центральных и восточных регионах Украины

10:54, 25 октября 2024
На очереди создание центра в Одессе – тогда экстренный номер 112 будет доступен по всей стране.
Экстренный номер 112 заработал уже в центральных и восточных регионах Украины
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, Служба 112 расширилась на центральные и восточные регионы Украины. На очереди создание центра 112 в Одессе – после этого экстренный номер 112 будет доступен по всей стране.

Третий коммуникационный центр в сентябре начал работу в Днепре, два предыдущих работают в Киеве и Львове.

В МВД отмечают, что за это время в Днепре операторы приняли почти 200 000 звонков, из которых 40 000 нуждались в экстренном реагировании. Это вызовы по поводу вражеских ударов, преступлениях и ДТП, домашнем насилии, о котором в Службу сообщали, в частности, дети.

В центре работает более 70 операторов — круглосуточно принимают экстренные звонки из Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Донецкой и Луганской областей.

Операторами Службы 112 в Днепре стали 7 защитников, получивших ранения на фронте. Самому младшему из них 21 год.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

МВД

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
«Наводит на невеселые мысли»: Даниил Гетманцев раскритиковал перенос сроков выполнения ряда мер Антикоррупционной программы

Выполнение отдельных мер Государственной антикоррупционной программы перенесено с апреля 2023 года на сентябрь 2025 года без определения причин – Даниил Гетманцев считает, что нужно разобраться.

Выводы о состоянии здоровья из гражданских медучреждений будут через минуту попадать в Минобороны – подготовлена цифровизация ВВК

Медицинское заключение гражданского учреждения здравоохранения относительно военнообязанного в цифровом формате через несколько минут попадет в систему Минобороны – Катерина Черногоренко объяснила суть цифровизации ВВК.

На фоне подготовки правительством пенсионной реформы Счетная палата заявила, что судебные решения по пенсионным делам «нагружают бюджет»

В Счетной палате заявили, что выплаты по решениям судов пенсионерам, которые были военнослужащими силовых структур и лицам, проживающим в радиоактивно загрязненной местности, привели к дополнительной нагрузке Пенсионного фонда в 66,5 млрд грн.

В Конституционный Суд претендуют кандидаты с вопросами к добродетели и связям с подсанкционными компаниями – СМИ

К кандидатам в КСУ Роману Голобутовскому и Николаю Войнаривскому есть вопросы относительно добродетели и связей с подсанкционными компаниями – СМИ.

Обнародован Порядок проведения тестирования на когнитивные способности для конкурсов в апелляционные суды и ВАКС – подробности

При сдаче IQ – теста запрещено пользоваться ручкой или бумагой, а вопросы можно пропускать, не давая никакого ответа, но позже к этому заданию вернуться уже нельзя.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Юрій Сорока
    Юрій Сорока
    суддя Волинського окружного адміністративного суду
  • Сергій Болотін
    Сергій Болотін
    голова Хмельницького апеляційного суду
  • Олег Сушко
    Олег Сушко
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Віктор Маслов
    Віктор Маслов
    суддя Вищого антикорупційного суду
  • Ігор Клименко
    Ігор Клименко
    міністр внутрішніх справ