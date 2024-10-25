Экстренный номер 112 заработал уже в центральных и восточных регионах Украины

На очереди создание центра в Одессе – тогда экстренный номер 112 будет доступен по всей стране.

Как сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, Служба 112 расширилась на центральные и восточные регионы Украины. На очереди создание центра 112 в Одессе – после этого экстренный номер 112 будет доступен по всей стране.

Третий коммуникационный центр в сентябре начал работу в Днепре, два предыдущих работают в Киеве и Львове.

В МВД отмечают, что за это время в Днепре операторы приняли почти 200 000 звонков, из которых 40 000 нуждались в экстренном реагировании. Это вызовы по поводу вражеских ударов, преступлениях и ДТП, домашнем насилии, о котором в Службу сообщали, в частности, дети.

В центре работает более 70 операторов — круглосуточно принимают экстренные звонки из Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Донецкой и Луганской областей.

Операторами Службы 112 в Днепре стали 7 защитников, получивших ранения на фронте. Самому младшему из них 21 год.

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