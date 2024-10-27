Украина перешла на зимнее время – как курсируют поезда 27 октября

27 октября в Украине часы перевели на один час назад.

Сегодня, 27 октября, в 4:00 украинцы должны были перевести часы на один час назад, отметив начало зимнего периода.

«Укрзализныця» уже внесла необходимые изменения в расписания поездов, учитывая переход на зимнее время, поэтому время отправления и прибытия поездов 27 октября указывается с учетом указанных изменений.

«В воскресенье все поезда курсируют уже по новому времени, которое и указано в билетах», - отметили там.

Многие современные устройства, такие как компьютеры, планшеты, смартфоны и умные часы, автоматически адаптируются к новому времени, выполняя изменения без дополнительного вмешательства пользователя. Однако владельцам механических часов и отдельных автомобильных часов следует помнить о необходимости ручной настройки.

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