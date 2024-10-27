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Как оформить пенсию онлайн с Дія Підписом — алгоритм действий

16:36, 27 октября 2024
Чтобы оформить пенсию онлайн с помощью Дії, нужно подготовить ряд документов.
Как оформить пенсию онлайн с Дія Підписом — алгоритм действий
Фото: kharkivoda.gov.ua
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Украинцы, собирающиеся выйти на пенсию, могут подать заявку в режиме онлайн. Какие документы следует подготовить – рассказал Правительственный портал.

Для корректной работы услуги оформления пенсии онлайн нужно иметь приложение Дія. В нем необходимо активировать функцию «Дія.Підпис», позволяющую использовать электронную подпись в документах.

Кроме того, нужно заранее подготовить скан-копии своих документов. Это должны быть цветные сканы оригиналов в формате JPG или PDF до 1 МБ. Названия файлов должны соответствовать виду документа.

Подготовить нужно следующие документы:

Паспорт;

Идентификационный код (РНОКПП);

документы о страховом стаже (это могут быть трудовая книжка, диплом, военный билет и т.д.);

Справка о заработной плате за 60 месяцев до 30 июня 2006 (по желанию);

реквизиты банковского счета для получения пенсии;

Фотография для пенсионного удостоверения;

Свидетельство о браке – для женщин в случае смены фамилии в рассматриваемый период.

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