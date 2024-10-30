Регистрация бизнеса в Дії сократилась с 20 до 5 минут – что изменилось

10:36, 30 октября 2024
Обновленный позволяет автоматически определять конечного бенефициарного собственника — если доля учредителя в уставном капитале составляет 25% и более и он имеет биометрический документ.
Регистрация Общества с ограниченной ответственностью в Дії стала быстрее. Как сообщили в пресс-службе, в команде стремятся постоянно улучшать и обновлять существующие сервисы государства в смартфоне, поэтому позаботились, чтобы регистрация ООО на портале была незаметной, и добавили новые фишки.
Таким образом, заявляют в Дії, теперь вся процедура длится 5 минут вместо 20.
Среди обновлений:
- Автоматическое определение конечного бенефициарного владельца — если доля учредителя в уставном капитале составляет 25% и больше и он имеет биометрический документ.
- Все имеющиеся данные из реестров подтянутся автоматически, так что вам останется добавить только то, что отсутствует.
- Удобный интерфейс: адаптированные подсказки и оптимизированные этапы регистрации упрощают процесс и снижают риск ошибок.
Как воспользоваться сервисом:
- авторизуйтесь на портале Дія
- заполните заявление о регистрации ООО
- подпишите ее электронной подписью
- после этого, если заявитель отвечает всем условиям, регистрация ООО автоматически пройдет всего за несколько секунд.
Напомним, что украинцы, которые собираются выйти на пенсию, могут подать заявку в режиме онлайн с Дія.Підписом.
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