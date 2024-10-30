Регистрация бизнеса в Дії сократилась с 20 до 5 минут – что изменилось

Обновленный позволяет автоматически определять конечного бенефициарного собственника — если доля учредителя в уставном капитале составляет 25% и более и он имеет биометрический документ.

Регистрация Общества с ограниченной ответственностью в Дії стала быстрее. Как сообщили в пресс-службе, в команде стремятся постоянно улучшать и обновлять существующие сервисы государства в смартфоне, поэтому позаботились, чтобы регистрация ООО на портале была незаметной, и добавили новые фишки.

Таким образом, заявляют в Дії, теперь вся процедура длится 5 минут вместо 20.

Среди обновлений:

Автоматическое определение конечного бенефициарного владельца — если доля учредителя в уставном капитале составляет 25% и больше и он имеет биометрический документ.

Все имеющиеся данные из реестров подтянутся автоматически, так что вам останется добавить только то, что отсутствует.

Удобный интерфейс: адаптированные подсказки и оптимизированные этапы регистрации упрощают процесс и снижают риск ошибок.

Как воспользоваться сервисом:

авторизуйтесь на портале Дія

заполните заявление о регистрации ООО

подпишите ее электронной подписью

после этого, если заявитель отвечает всем условиям, регистрация ООО автоматически пройдет всего за несколько секунд.

Напомним, что украинцы, которые собираются выйти на пенсию, могут подать заявку в режиме онлайн с Дія.Підписом.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.