Україна виконала вимоги 2022 року для статусу кандидата в ЄС, — Єврокомісія

У Єврокомісії зазначають, що попри прогрес у фундаментальних реформах, Україні «потрібні подальші зусилля».

У Європейській комісії відзначили, що в процесі підготовки до членства в ЄС Україна "виконала всі вимоги", вказані у звіті Комісії 2022 року. Про це йдеться в оновленому звіті щодо розширення, який планують оприлюднити після 30 жовтня, повідомляє "Радіо Свобода".

У звіті вказується, що Україна "продовжувала заохочувати доброчесність і заслуги в судовій системі, а також зміцнювати антикорупційну інституційну базу та нарощувати результати правозастосування в справах про корупцію на високому рівні"

Також в документі підкреслено позитивні зусилля України у сфері захисту прав національних меншин, що було важливим питанням, яке піднімала, зокрема, Угорщина.

"Україна також переглянула своє законодавство щодо захисту прав осіб, які належать до національних меншин. Обмеження основних прав, пов’язані з воєнним станом, залишаються загалом пропорційними", – зауважує виконавчий орган ЄС.

У той же час у висновках зазначається, що, незважаючи на досягнення у ключових реформах, "необхідно продовжувати зусилля".

Єврокомісія акцентує на подальшому створенні "надійного досвіду правоохоронної діяльності у справах про корупцію на високому рівні" та боротьбі з організованою злочинністю.

ЄК також підкреслює важливість поліпшення реформ у сфері державного управління та децентралізації.

"Заходи з підтримки ремонту та реконструкції інфраструктури будуть ключовими для повного відновлення економіки, особливо в енергетичному секторі, який потребує подальшої децентралізації та поліпшення управління", – йдеться у звіті.

Серед іншого ЄК відзначає ратифікацію Україною Римського статуту й наголошує на необхідності привести у відповідність національне законодавство. При цьому скринінг українського законодавства на відповідність європейському, як сказано, у документі "просувається гладко".

"Якщо Україна виконає всі умови, Єврокомісія з нетерпінням чекає на відкриття переговорів щодо кластерів (переговорних розділів – ред.), починаючи з основ, якнайшвидше у 2025 році", – резюмується у документі.

Раніше ми писали, що Єврокомісія наприкінці жовтня дасть оцінку прогресу України на шляху до ЄС.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявляв, що від розв'язання історичних проблемних питань з Польщею залежатиме їхня згода на членство України в Європейському Союзі.

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