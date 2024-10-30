Верховна Рада схвалила виключення з КПК права слідчого судді відмовити слідчому чи прокурору у продовженні строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі протиправності та необґрунтованості клопотання

Парламент ухвалив в першому читанні законопроект, яким прибирається право слідчого судді відмовити слідчому чи прокурору у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

Джерело фото: Верховна Рада України

З Кримінального процесуального кодексу виключать ч. 4 статті 295-1 КПК, якою передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

Так, Верховна Рада 30 жовтня прийняла за основу законопроект 11265 про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів «щодо удосконалення порядку здійснення кримінального провадження в умовах воєнного стану».

Як вказують ініціатори, відповідно до Закону №3509-IX від 8 грудня 2023 року «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України щодо посилення самостійності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури» виключено ч. 2 статті 219 КПК та скасовані положення щодо обчислення строків досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 КПК, до дня повідомлення особі про підозру.

Водночас у частинах другій та четвертій статті 295-1 КПК залишаються положення щодо продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру, які також необхідно виключити. Зокрема ч. 4 передбачає, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», 8 грудня 2023 року Верховна Рада ухвалила закон про скасування «правок Лозового» №3509-IX, яким були внесені зміни до КПК, зокрема змінені положення щодо обчислення строків досудового розслідування.

Таким чином, строк досудового розслідування тепер обчислюється з моменту повідомлення особі про підозру до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотанням про закриття кримінального провадження або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

До змін строк досудового розслідування обчислювався з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 КПК, до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів тощо.

Водночас у статті 295-1 КПК залишаються положення щодо продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру.

Крім того, як раніше писала «Судово-юридична газета», цим же законопроектом 11265 пропонується законодавчо врегулювати питання щодо забезпечення здійснення кримінальних проваджень, які не завершилися ухваленням судового рішення по суті у зв’язку з тим, що матеріали кримінальних проваджень у цілому або їх окремі частини були знищені, втрачені внаслідок збройної агресії, тимчасової окупації або знаходяться у володінні незаконних органів.

Автор: Наталя Мамченко

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