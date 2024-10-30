В Украине прогнозируют рост цен на гречку – производители объяснили, в чем причина

Директорка крупозавода отметила, что цена на гречку вырастет, но сейчас ее спрогнозировать сложно.

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В Украине в этом году почти вдвое (до 15 тысяч грн/т) выросли закупочные цены на гречку, что, вероятно, приведет к увеличению ее стоимости на полках магазинов. Об этом рассказала директорка крупозавода «Озерянка» Анна Босюк, пишет Укринформ.

«В этом году площади под гречкой уменьшили. Лето было сухим, поэтому культуры не наполнились той натурой, которую ожидали аграрии и которую надеялись получить мы у себя на производстве. Сейчас еще есть остатки прошлогоднего урожая гречки, и фермеры его придерживают, ожидая поднятия цены, чтобы дороже ее реализовать. И если до начала уборки нового урожая гречки мы покупали зерно примерно за 8-10 тыс. грн/т, то сейчас – это уже ориентировочно 15 тыс. грн/т», - отметила Босюк в комментарии.

По ее словам, магазины имеют значительные остатки, которые реализуруют, поэтому не так быстро реагируют на поднятие цены. В то же время, на новую партию гречневой крупы уже делают переоценку в сторону подорожания.

«Цена на гречку вырастет. Сейчас ее спрогнозировать трудно, но ориентируемся, что будем отпускать ее по 30-35 грн/кг, а в торговых сетях она будет стоить ориентировочно 37-40 грн», - добавила директор крупозавода.

В то же время, Босюк отметила, что гречневой крупы должно хватить как для потребления в Украине, так и на экспорт.

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