В Україні прогнозують зростання цін на гречку – виробники пояснили, в чому причина

Директорка крупозаводу зазначила, що ціна на гречку зросте, але зараз її спрогнозувати важко.

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В Україні цьогоріч майже вдвічі (до 15 тисяч грн/т) зросли закупівельні ціни на гречку, що, ймовірно, призведе до збільшення її вартості на полицях магазинів. Про це розповіла директорка крупозаводу «Озерянка» Анна Босюк, пише Укрінформ.

«Цього року площі під гречкою зменшили. Літо було сухим, через що культури не наповнилися тією натурою, яку очікували аграрії і яку сподівалися отримати ми в себе на виробництві. Зараз іще є залишки минулорічного урожаю гречки, і фермери його притримують, очікуючи на підняття ціни, щоб дорожче її реалізувати. І якщо до початку збирання нового врожаю гречки ми купували зерно приблизно за 8-10 тис. грн/т, то зараз – це вже орієнтовно 15 тис. грн/т», - зазначила Босюк у коментарі.

За її словами, магазини мають значні залишки, які реалізують, тому не так швидко реагують на підняття ціни. водночас на нову партію гречаної крупи вже роблять переоцінку в бік подорожчання.

«Ціна на гречку зросте. Зараз її спрогнозувати важко, але орієнтуємося, що будемо її відпускати по 30-35 грн/кг, а в торгівельних мережах вона коштуватиме орієнтовно 37-40 грн», - додала директор крупозаводу.

Водночас Босюк зауважила, що гречаної крупи має вистачити як для споживання в Україні, так і на експорт.

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