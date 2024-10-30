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Ракети Tomahawk, Курська АЕС, західна допомога — головне з інтерв’ю Зеленського ЗМІ країн Північної Європи

15:29, 30 жовтня 2024
Глава держави відповів на низку запитань, зокрема, про «мирні кроки» Дональда Трампа, пакети допомоги та щодо важкої зими.
Ракети Tomahawk, Курська АЕС, західна допомога — головне з інтерв’ю Зеленського ЗМІ країн Північної Європи
Фото: bbc.co.uk
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30 жовтня Президент України Володимир Зеленський дав інтерв’ю представникам провідних ЗМІ країн Північної Європи. Під час заходу Глава держави відповів на низку запитань, зокрема, про План перемоги, Курську операцію та щодо допомоги Україні від країн заходу.

Головне з інтерв’ю:

- Інформація про ракети Tomahawk була секретною частиною плану перемоги. Її витік свідчить про відсутність конфіденційності між партнерами.

- Частина партнерів, відгукуючись про План перемоги, вважають, що Україна хоче «надто багато».

- Ми могли б захопити Курську АЕС, але не хотіли цього робити.

- Ми не проти «швидких мирних кроків» Дональда Трампа, але рф має заплатити за свої злочини.

- Україна отримала лише 10% від пакета допомоги, за який проголосував Конгрес у 2024 році. 

- Перед самітом у Вашингтоні партнери заявили, що не готові прийняти Україну в НАТО. Але нададуть 6-7 систем ППО, які ми досі не отримали.

- Ця зима буде вирішальною. З блекаутами та іншими труднощами, вона є великим викликом для нас.

- На сьогодні в Грузії перемогла рф, яка захопила частину країни, і тепер там проросійський уряд.

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Володимир Зеленський

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