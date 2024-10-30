Україна отримала лише 10% обіцяної міжнародної підтримки, – Володимир Зеленський

«Це смішно», – прокоментував Зеленський виділення Україні 10% від усього пакета допомоги перед зимою, яка буде вирішальною.

Джерело фото: Visit Ukraine

Ця зима стане вирішальним випробуванням для України, заявив Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю представникам провідних ЗМІ Північної Європи. Він зазначив, що Україна стикнеться з відключеннями електроенергії та іншими труднощами, адже це вже третя зима в умовах війни. Однак, частина міжнародних партнерів досі надала Україні лише 10% від обіцяного пакета технічної підтримки.

«Тобто ти готуєш країну до зими, яка є вирішальною, яка є дуже великим викликом для нас, адже це буде третя зима з відключеннями світла. Ось у чому проблема: ви робите свою роботу, ви розраховуєте на резерви, ви розраховуєте на спеціальні бригади, ви розраховуєте на спеціальну техніку. І якщо ви отримали 10% від усього пакета, який уже навіть проголосований, ви знаєте, це смішно», – сказав Президент України.

Президент також згадав, що Україні було запропоновано 6–7 систем ППО замість членства в НАТО під час війни. «Коли нам сказали, що не можуть взяти нас до НАТО у стані війни, але натомість пообіцяли 6-7 систем для захисту неба. Не можна порівнювати ці речі, але під час війни ми погодились, бо нам треба зберегти себе. І ці системи для нас дуже важливі. Але ми досі не отримали й не можемо розраховувати на цю велику підтримку ППО в опалювальний сезон», — додав Зеленський, акцентуючи на необхідності додаткових ресурсів для захисту країни цієї зими.

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